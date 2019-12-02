Пилоты борта номер один рассказали о "слепой" посадке в Бишкеке

По словам лётчика, диспетчер всё же дал "видимость 350", что соответствовало минимуму на аэродроме.

Пилоты самолёта президента России Владимира Путина рассказали о посадке "борта номер один" во время сильного тумана в Бишкеке.

— Произвели нормальную посадку без всякого риска. После посадки часть маршрута контролировали по ноутбуку, потому что не было видно рулёжной дорожки, — рассказал один из пилотов в беседе в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Туман в киргизской столице был настолько сильным, что президентский Ил-96 с трудом различали на взлётно-посадочной полосе, а большинство гражданских самолётов перенаправляли в другие аэропорты. Сами лётчики заявили, что посадка в такую погоду не была рискованной.

При посадке погода менялась каждые десять минут. По словам лётчика, диспетчер всё же дал "видимость 350", что соответствовало минимуму на аэродроме.

Однако самолёт министра обороны Сергея Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке и совершил посадку в Алма-Ате.