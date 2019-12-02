На Дальнем Востоке "шутники" разрисовали белого медведя под Т-34 — видео

Дальневосточные учёные пытаются определить регион России, где заметили белого медведя, на боку которого неизвестные краской написали "Т-34". Об этом рассказал старший научный сотрудник лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

— Это видео изначально переслал чукотский охотник. Чукчи хотят охотиться на белых медведей, но зоозащитники против — называют их браконьерами и так далее. А на самом деле у охотников куда больше уважения к зверям, чем у тех, кто написал на боку медведя, — приводит его слова РИА "Новости".

Кочнев отмечает, что на данный момент уверенно заявлять, где именно было снято видео, невозможно, однако в теории это может быть остров Новая Земля, где в текущем году введён режим ЧС из-за большого скопления белых хищников вокруг населённых пунктов.

— Там предприняли меры на эту зиму: отлов, обездвиживание, а поскольку там не учёные этим занимаются, то могли быть "шутники", — сказал он, добавив, что такое могло произойти и в заповеднике "Остров Врангеля" на Чукотке.

По его словам, в середине прошлого века советские учёные пробовали метить белых медведей краской, рисуя аккуратные номера им на боку, однако на практике из-за этого хищник испытывал сложности в охоте. Правда, на время, пока не мог счистить надпись.

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