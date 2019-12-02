На Дальнем Востоке "шутники" разрисовали белого медведя под Т-34 — видео

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Дальневосточные учёные пытаются определить регион России, где заметили белого медведя, на боку которого неизвестные краской написали "Т-34". Об этом рассказал старший научный сотрудник лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

Это видео изначально переслал чукотский охотник. Чукчи хотят охотиться на белых медведей, но зоозащитники против — называют их браконьерами и так далее. А на самом деле у охотников куда больше уважения к зверям, чем у тех, кто написал на боку медведя, — приводит его слова РИА "Новости".

Кочнев отмечает, что на данный момент уверенно заявлять, где именно было снято видео, невозможно, однако в теории это может быть остров Новая Земля, где в текущем году введён режим ЧС из-за большого скопления белых хищников вокруг населённых пунктов.

Там предприняли меры на эту зиму: отлов, обездвиживание, а поскольку там не учёные этим занимаются, то могли быть "шутники", — сказал он, добавив, что такое могло произойти и в заповеднике "Остров Врангеля" на Чукотке.

По его словам, в середине прошлого века советские учёные пробовали метить белых медведей краской, рисуя аккуратные номера им на боку, однако на практике из-за этого хищник испытывал сложности в охоте. Правда, на время, пока не мог счистить надпись.

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