Звала маму. Трёхлетнюю девочку на ночь оставили без обуви в сугробе

Ребёнка, который провёл ночь на 20-градусном морозе, утром обнаружил случайный прохожий.

Трёхлетнюю девочку из Бурятии оставили на обочине дороги Заиграево — Улан-Удэ. На морозе она провела почти всю ночь. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Ребёнка в снегу в ночь на первое декабря оставил 43-летний родственник, который в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

— Он пьяным возвращался от знакомых и забыл девочку на окраине садоводства в Заиграевском районе, — цитирует издание сообщение пресс-службы ГУ МВД России.

Девочку, которая лежала и плакала в сугробе на окраине садоводства, обнаружил случайный прохожий. Малышка практически не двигалась и звала маму. Несмотря на то что столбик ртутного термометра в этот момент опустился почти до минус 20 градусов, на ребёнке не было обуви.

Неравнодушный прохожий отвёз девочку в ближайший фельдшерский пункт, после чего её госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу с переохлаждением и обморожением стоп второй степени. Сейчас малышка пошла на поправку, в скором времени её переведут из реанимационного отделения в палату.

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