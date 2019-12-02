Почти полтысячи пар поженятся в Москве в канун Нового года

Всего в праздничные дни дворцы бракосочетаний в российской столице узаконят отношения около 550 пар.

Более 470 пар заключат брак 31 декабря, а всего в праздничные дни в столице поженится около 550 пар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника управления ЗАГС Москвы Елену Ефремову.

— Канун Нового года — популярное время для свадеб. На 27 и 28 декабря подано уже около тысячи заявлений. 130 из них пройдёт на новых площадках для регистрации брака. 31 декабря планируют пожениться более 470 пар, — отметила Ефремова.

В этот день дворцы бракосочетаний и отделы ЗАГС будут работать в обычном режиме.

Начальник управления ЗАГС отметила, что обычно торжественные церемонии регистрации брака проходят только в пятницу и субботу, но, так как популярная среди молодожёнов дата 31 декабря в этом году выпадает на вторник, в торжественной обстановке можно будет узаконить отношения во всех отделах ЗАГС, кроме Люблинского, Замоскворецкого и Архивно-информационного.

По словам Ефремовой, в остальные праздничные дни для регистрации брака будут работать дворцы бракосочетания № 1, № 3 и № 5.

Ранее Лайф рассказал о возможности москвичей зарегистрировать брак в старинном ресторане.