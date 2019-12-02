Опубликован первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

Короткий тизер картины "Не время умирать", которая станет 25-м фильмом в серии об агенте Джеймсе Бонде, размещён на официальном ютуб-канале франшизы.

В 14-секундном ролике показаны, в частности, кадры с Дэниелом Крейгом, сыгравшим Бонда в последний раз. Всего этот актёр сыграл агента 007 в пяти кинолентах.

Полноценный трейлер фильма появится в среду, 4 декабря.

Напомним, "Не время умирать" выйдет в российский прокат 9 апреля следующего года.

Ранее стало известно, что "Не время умирать" станет самым дорогим фильмом бондианы.