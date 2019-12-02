Решил воспитать. Житель Новосибирска забил до смерти 5-летнюю падчерицу

Житель Кировского района Новосибирска убил пятилетнюю дочь сожительницы. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Как уточняется, девочка умерла поздним вечером 1 декабря. Её мама в тот день находилась на стационарном лечении в больнице.

— Мужчина, который проживал с женщиной и её двумя детьми, ... в целях воспитательной меры нанёс множественные телесные повреждения пятилетней девочке, от которых наступила её смерть на месте происшествия, — отметили в заявлении ведомства.

Правоохранители задержали 38-летнего подозреваемого на месте происшествия. В его отношении возбудили дело по статье "Убийство". Второго ребёнка отправили в реабилитационный центр, где с ним работают психологи. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее похожий инцидент произошёл в Крыму, где отчим убил падчерицу и сообщил о её исчезновении. Девочку искали трое суток, но вскоре мужчина сознался в её убийстве. Оказалось, он задушил ребёнка за непослушание, а потом пытался сбежать из страны, взяв с собой младшего, родного сына.