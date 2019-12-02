Минпромторг пока не планирует обсуждать запрет детского шампанского и сигарет

Министерство промышленности и торговли РФ пока не станет обсуждать с другими ведомствами, бизнесом и экспертным сообществом ограничение продажи детских сигарет и шампанского. Об этом News.ru сообщил источник.

Он добавил, что инициатору запрета, депутату Виталию Милонову, направили вежливый отказ. Этот жест объяснили тем, что регулированием таких вопросов занимается Роспотребнадзор и Минздрав.

Сам парламентарий заявил, что ответ ведомства лишь подтвердил согласие с тем, что нужно собрать специальную группу экспертов, которые обсудят детские аналоги взрослых продуктов.

Ранее сообщалось, что Милонов в своём письме к главе Минпромторга Денису Мантурову предложил ограничить в России продажу детского шампанского и сигарет. Депутат Геннадий Онищенко поддержал инициативу.