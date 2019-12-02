Климатолог поставил под сомнение прогноз на аномально тёплый декабрь

Он отметил, что россияне достаточно часто слышат о скачках температуры — и прогноз Гидрометцентра вписывается в общий тренд.

Соотечественникам не стоит переживать из-за прогнозов синоптиков на аномально тёплый декабрь, так как долгосрочные обещания специалистов часто расходятся с реальностью. Такую точку зрения в интервью с URA.RU высказал климатолог и сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв.

— Мне кажется, что ничего такого из ряда вон выходящего, что потребовало бы особых мер предосторожности, не происходит, — добавил эксперт.

Он признался, что сам доверяет лишь тем прогнозам, которые охватывают несколько дней. Погоду на более длительный срок, по его словам, специалисты пытаются определить исходя из того, что кажется им наиболее реальным и вероятным, поэтому они не всегда сбываются.

Киселёв отметил, что россияне достаточно часто слышат о скачках температуры — и прогноз Гидрометцентра вписывается в общий тренд.

Он добавил, что данные специалистов не дают оснований полагать, что январь будет холоднее или теплее. Кроме того, составлять прогнозы для такой большой страны, как Россия, достаточно сложно, так как на её территории присутствуют самые разные виды климата.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что текущий декабрь принесёт на значительную территорию России аномально тёплую погоду, а выпадение осадков будет неравномерным.