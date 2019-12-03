Эксперты рассказали, где москвичи отдохнут в новогодние каникулы

В тройке лидеров по популярности у жителей столицы оказались дома отдыха в Московской области и Турция.

Москвичи выбирают для отдыха во время новогодних каникул туры по Золотому кольцу и поездки в подмосковные пансионаты, об этом рассказала РИА "Новости" исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

Она отметила, что на первом месте находятся дома отдыха в Московской области: чтобы попасть туда, не нужно далеко ехать и получать визу, нет акклиматизации, можно комфортно отдохнуть с детьми.

На второй строчке находятся города Золотого кольца — по той же причине, что и пансионаты. К тому же, по словам эксперта, в Новый год там проводится много увлекательных мероприятий.

Тройку лидеров второй год подряд замыкает Турция, москвичи стремятся не столько встретить праздник, сколько провести длинные каникулы в тёплой стране, рассказала Осипова. В этом же списке — Таиланд и ОАЭ. Среди популярных стран также была отмечена Скандинавия, но это уже не такие большие потоки туристов.

Ранее тревел-агентство назвало самые выгодные направления для путешествий в новогодние каникулы: на первом месте Минск, из российских городов — Назрань, из зарубежных — также Рига и армянский Гюмри.