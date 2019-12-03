Число жертв аварии с автобусом в Казахстане возросло до семи человек

Число погибших при ДТП с автобусом в Казахстане возросло до семи человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя комитета МВД по ЧС Нурсултана Нурахметова.

Инцидент произошёл утром 3 декабря на трассе Кызылорда — Кумколь. На момент аварии в автобусе находилось 35 человек. Семеро погибли, один из них — по дороге в больницу.

Напомним, автобус опрокинулся из-за гололёда. Ранее сообщалось о том, что на момент аварии в салоне находилось 50 человек.