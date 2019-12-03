СКР завершил расследование дела сестёр Хачатурян

Среди смягчающих обстоятельств отмечено то, что личная неприязнь к отцу у девушек возникла из-за того, что он долгое время издевался над ними.

СКР сообщил о завершении расследования дела сестёр Хачатурян. Они обвиняются в убийстве отца, совершённом по предварительному сговору.

— По данным следствия, 27 июля 2018 года сёстры Хачатурян, находясь в квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли последнему многочисленные удары ножом и молотком по телу, в том числе в жизненно важные его части: голову, шею, грудь, — говорится в заявлении ведомства.

Установлено, что двое сестёр признаны вменяемыми и в момент совершения преступления отдавали отчёт своим действиям. Младшая сестра отправится на лечение.

Уголовное дело в отношении двух сестёр Хачатурян направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. Ранее Лайф публиковал заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства, аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы, а также видео их первого допроса и следственного эксперимента.