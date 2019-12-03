Адвокат подтвердил, что расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево завершено

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Следствие по делу о крушении лайнера SSJ-100 в Шереметьево завершено. Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет интересы потерпевших.

Он добавил, что вину за произошедшее возложили на командира экипажа Дениса Евдокимова.

Это не удивляет, так как за последние 20 лет других выводов по таким делам не делалось. Сейчас потерпевшие приступили к ознакомлению с делом, — приводит слова Трунова РИА "Новости".

Лайф сообщал, что, по версии следствия, Евдокимов допустил жёсткую посадку самолёта, а затем выполнил ряд действий, которые нарушают установленные правила.

Напомним, 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", выполняя рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек.

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