Адвокат подтвердил, что расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево завершено

Следствие по делу о крушении лайнера SSJ-100 в Шереметьево завершено. Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет интересы потерпевших.

Он добавил, что вину за произошедшее возложили на командира экипажа Дениса Евдокимова.

— Это не удивляет, так как за последние 20 лет других выводов по таким делам не делалось. Сейчас потерпевшие приступили к ознакомлению с делом, — приводит слова Трунова РИА "Новости".

Лайф сообщал, что, по версии следствия, Евдокимов допустил жёсткую посадку самолёта, а затем выполнил ряд действий, которые нарушают установленные правила.

Напомним, 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", выполняя рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек.