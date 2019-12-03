Эрдоган: Россия является одним из главных партнёров Турции

Однако турецкий лидер отметил, что отношения с Москвой не являются альтернативой отношениям с другими союзниками.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что отношения Москвы и Анкары не являются альтернативой отношениям с другими союзниками. Данное заявление турецкий лидер сделал на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Лондон на очередной саммит НАТО.

— Россия является одним из главных партнёров Турции. Но наши отношения с Россией не являются альтернативой отношениям с другими союзниками, они, наоборот, являются взаимодополняющими, — сообщил Эрдоган.

Лидер Турции отметил, что Россия является важным игроком на мировой политической арене. Он также добавил, что на саммите будут обсуждаться отношения членов НАТО с Россией и Китаем. Турция поддерживает продуктивное взаимодействие с Китаем, так как считает его "восходящей" силой, сообщил Эрдоган.

— Россия же является одним из основных игроков в нашем регионе и на международной арене, — добавил турецкий лидер.

Саммит НАТО пройдёт в Лондоне третьего и четвёртого декабря.

Ранее Лайф сообщал о резкой реакции Эрдогана на высказывание Макрона о "смерти мозга" НАТО.