Ущерб от авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево составил 1,5 млрд рублей

Эта сумма может быть взыскана с признанного виновным в трагедии командира лайнера.

Ущерб от авиакатастрофы самолёта Sukhoi Superjet 100, произошедшей в мае в Шереметьево, составил 1,5 миллиарда рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат шести семей, члены которых погибли в трагедии, Павел Герасимов.

— В уголовном процессе причинён ущерб, который следователи оценили в 1,5 млрд рублей, — сказал Герасимов.

Он пояснил, что потерпевшими могут признать "Аэрофлот" или страховую компанию, которая осуществляла выплаты пострадавшим семьям. По его словам, в таком случае все средства могут быть взысканы с командира корабля Дениса Евдокимова, которого признали виновным в трагедии.

— Скорее всего, если иск и будет предъявляться, то страховой компанией в порядке регресса. Они не потерпевшие, но фактически они выплату произвели от имени "Аэрофлота", — добавил Герасимов.

Адвокат также уточнил, что со стороны семей погибших исков в отношении Евдокимова не будет.

Напомним, виновным в катастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево назван командир корабля Денис Евдокимов. Трагедия произошла 5 мая во время рейса Москва — Мурманск. Самолёт совершил экстренную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек.