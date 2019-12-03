Названа причина обрушения моста в Оренбурге

Путепровод был на плановом ремонте, и на нём осуществлялось реверсивное движение.

Предварительной причиной обрушения моста при въезде в Оренбург, в результате которого пострадало два человека, назван проезд гружёного большегруза, рассказали в пресс-службе губернатора области.

— Причиной обрушения виадука на ул. Терешковой названа нагрузка из-за проезда гружёного автомобиля. Как сообщил министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Полухин, мост был на плановом ремонте и на нём осуществлялось реверсивное движение, — информирует пресс-служба.

Как отмечается, ремонт длился уже месяц и должен был кончиться в течение 2020 года. На въезде стояли знаки, которые ограничивали вес автомобиля.

— Место происшествия обследовано, под мостом никого нет, — прокомментировал инцидент Полухин.

В пресс-службе главы региона добавляют, что на экстренном заседании комиссии по ЧС на территории Оренбурга введён режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Напомним, инцидент с мостом произошёл вечером 2 декабря. В результате было госпитализировано два человека. Областное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту происшествия. Лайф публиковал видео с места ЧП.