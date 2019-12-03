У безработной москвички украли внедорожник за 3,8 млн рублей

На западе столицы похитили внедорожник стоимостью 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— Оперативники выяснили, что на улице Толбухина неизвестный похитил автомобиль Land Rover Range Rover Sport. Ущерб составил около 3,8 миллиона рублей, — цитирует сообщение ведомства агентство "Москва".
Как уточняется, об угоне 1 декабря в полицию сообщила неработающая женщина 1979 года рождения. Правоохранители возбудили уголовное дело и устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что у 36-летнего безработного жителя Москвы похитили драгоценности на четыре миллиона рублей.
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