В Чите пьяные дебоширы перевернули машину росгвардейцев — видео

После инцидента стражами порядка были задержаны одиннадцать нетрезвых злоумышленников.

В Чите пьяные дебоширы перевернули служебный автомобиль сотрудников Росгвардии, передаёт информационное агентство "Чита.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленников.

Согласно информации агентства, инцидент произошёл вечером 2 декабря в Черновском районе города. Росгвардейцы приехали на вызов в кафе, где большая группа мужчин нарушала общественный порядок. Сотрудники войск Национальной гвардии зашли в заведение, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Тем временем одиннадцать дебоширов вышли на улицу и перевернули авто.

Впоследствии росгвардейцам и полицейским удалось установить местонахождение хулиганов, которые повредили машину. Сейчас все подозреваемые задержаны и доставлены в полицейский участок.

Ранее Лайф писал, что группа из 10 человек напала на сотрудников Росгвардии в Ульяновске.