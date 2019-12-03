Перевернувшийся под Воронежем автобус оказался украинским, пострадало 14 человек

14 человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Воронежской области. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщил источник Лайфа, автобус с украинскими госномерами следовал из Запорожья. По предварительной версии, водитель не справился с управлением во время обгона, автобус опрокинулся.

Напомним, междугородний автобус перевернулся на заснеженной дороге в Богучарском районе Воронежской области. ДТП произошло в 12:30 на 763-м км автодороги М4 "Дон".

Сегодня перевернулся ещё один пассажирский автобус — в Белгородской области. Пять человек обратились за помощью к медикам, одну женщину увезли в больницу.