Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

В Нижегородской области в ДТП с рейсовым автобусом пострадало шесть человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

— На автодороге Новосёлки — Жайск столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и внедорожник Toyota RAV4. По предварительным данным, пострадало шесть человек, — говорится в сообщении.

Уточняется, что один из пострадавших госпитализирован. Всего в транспортном средстве находилось девять человек, детей среди них не было.

Напомним, сегодня ещё два автобуса перевернулись в Белгородской и Воронежской областях.