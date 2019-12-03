Пассажирский автобус перевернулся под Воронежем

В автобусе находилось 28 человек, в том числе два водителя. Детей в салоне не было.

Междугородний автобус перевернулся на заснеженной дороге в Богучарском районе Воронежской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные полиции.

ДТП произошло в 12:30 на 763-м км автодороги М4 "Дон". По предварительной версии, водитель не справился с управлением, в итоге транспортное средство перевернулось. Число пострадавших уточняется.

Сейчас движение в сторону юга ограничено.

Напомним, сегодня перевернулся ещё один пассажирский автобус — в Белгородской области. Пять человек обратились за помощью к медикам, одну женщину увезли в больницу.

А 1 декабря трагедия с автобусом произошла в Забайкалье — транспортное средство с пассажирами упало с моста на лёд реки. Жертвами аварии стали 19 человек. Предварительной причиной смертельного ДТП назвали лопнувшее колесо.