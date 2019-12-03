ГИБДД исключит "площадку" из экзамена на права

Ранее планировалось объединить этапы "площадка" и "город", но инициативу не поддержали в Минэкономразвития.

Уже будущей осенью из экзаменационной программы для будущих водителей исчезнет "площадка". Об этом сообщил журналистам начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков. Проект соответствующего постановления на данный момент находится в правительстве, его готовят для подписания премьер-министром.

— Исключается приём экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года, — проинформировал представитель Госавтоинспекции.

Напомним, что ранее планировалось объединить этапы "площадка" и "город" в единый экзамен, но инициативу не поддержали в Минэкономразвития.

А не так давно скандал разгорелся вокруг медицинского осмотра для будущих водителей. Минздрав планировал существенно расширить список обязательных анализов, а именно — обязать учащихся автошкол сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT (особого маркера хронического злоупотребления алкоголем). Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения медкомиссии привёл к гигантским очередям в диспансерах. Президент РФ Владимир Путин назвал новые правила чушью, и Минздрав "с учётом обеспокоенности граждан" решил отложить вступление в силу нового порядка медосмотра.