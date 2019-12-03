Госдума одобрила переход на электронные трудовые книжки в 2020 году

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому с 2020 года будут введены в эксплуатацию электронные трудовые книжки.
Документ предусматривает возможность работодателям уже с 1 января 2020 года сформировать для сотрудников электронный файл с информацией об основных местах работы и трудовом стаже. Кроме того, там будет указана информация об увольнениях и причинах прекращения трудового договора.
О нововведениях в трудовом законодательстве работодатель должен уведомить сотрудников до 30 июня 2020 года, а также предложить им сделать выбор между продолжением ведения бумажной трудовой книжки и переходом на электронную.
При этом законопроект коснётся и новых работников. Тем, кто только начнёт работать в 2020 году, будут оформляться сразу электронные трудовые книжки.
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