В США умерла кошка-мем Лил Баб

Она страдала от агрессивной костной инфекции и ушла из жизни во сне. Зарубежные СМИ назвали случившееся "смертью милоты".

Ушла из жизни любимица миллионов пользователей "Инстаграма" — кошечка Лил Баб. Об этом на странице в соцсети сообщил её хозяин Майк Бридавски.

Мужчина рассказал, что Лил Баб умерла во сне в ночь на воскресенье. Она боролась с агрессивной костной инфекцией.

— Даже зная это, мы не ожидали, что она уйдёт так быстро и внезапно, без предупреждения, — пишет хозяин.

Издание Wired назвало произошедшее "смертью милоты" и заявило, что вместе с Лил Баб ушла целая эпоха популярных в Интернете кошек.

Лил Баб родилась с генетическими мутациями. Из-за отсутствия зубов её язычок свисал вниз, из-за чего казалось, что кошка постоянно дразнится. Также из-за карликовости животное постоянно выглядело как котёнок, хотя в 2019-м отпраздновало свой восьмой день рождения.

Кошечка Лил Баб стала популярна в 2011 году, когда её фото попали в соцсеть Tumblr. О жизни питомца сняли документальный фильм "Лил Баб и друзья", а её хозяин Майк Бридавски выпустил концептуальный музыкальный альбом от лица кошки. Кроме того, были созданы различные вещи в коллаборации с Лил Баб, которые фанаты могли приобрести в специальном магазине.

За время своей жизни Лил Баб внесла огромный вклад в защиту животных и жизней миллионов людей в мире. Она создала первый национальный фонд для домашних животных с особыми потребностями, а также являлась предметом биологических и генетических исследований. Лил Баб помогла собрать более 700 000 долларов для нуждающихся животных.

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