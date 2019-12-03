31 декабря будет выходным ещё в одном регионе России

Вместо последнего дня уходящего года жители региона выйдут на работу в субботу, 28 декабря.

Власти Кировской области решили сделать 31 декабря нерабочим днём. Об этом в прямом эфире ГТРК "Вятка" сообщил глава региона Игорь Васильев в ходе прямой линии.

— Мы в правительстве области такое решение, касающееся государственных служащих и подведомственных учреждений, приняли. 31 декабря день будет выходной. Думаю, другие организации и предприятия подтянутся, — отметил он.

При этом 28 декабря станет рабочим днём.

Лайф писал, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин своим распоряжением также перенёс рабочий день с 31 декабря на предшествующую ему субботу, 28 декабря.

Ранее в Роструде заявили, что 31 декабря может стать нерабочим днём, если работодатель разрешит подчинённым сделать себе дополнительный выходной. Таким образом, руководители потом могут вычесть этот день из отпуска сотрудников или дать им отгул за свой счёт. Депутаты в свою очередь внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому последний день года может стать официальным выходным. Позже министр труда и социальной защиты Максим Топилин отметил, что сделать 31 декабря в этом году выходным для всех уже невозможно.