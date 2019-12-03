Сообщения с угрозами поступают в московские суды из-за рубежа

Во вторник, 3 декабря, московские суды снова получили сообщения о "минировании". Эвакуированы четыре суда — Басманный, Измайловский, Тверской и Лефортовский. По данным источника ТАСС, угрозы поступают из-за рубежа.

— Угрозы злоумышленников с требованиями во все суды Москвы и другие учреждения столицы поступают из-за рубежа рассылкой по электронной почте, — отметил он.

Предположительно, сообщения о ложном минировании присылают с территории Украины.

Напомним, волна ложных "минирований" прокатилась по московским судам ещё на прошлой неделе. Нынешний понедельник также начался с анонимных угроз, ни одна из которых не подтвердилась.