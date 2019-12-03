Почти половина россиян считает, что люди вокруг готовы помогать другим

Четверть жителей страны причислили себя к волонтёрам, но добровольческой деятельностью занимались 87% опрошенных.

В добровольческой деятельности принимали участие 87% россиян, но к волонтёрам себя причисляют только 23%, сообщает РБК, ссылаясь на результаты исследования фонда "Общественное мнение".

Среди 3027 респондентов 48% считают, что окружающие их люди всегда или часто готовы помогать другим.

При этом чаще всего россияне участвуют в таком виде благотворительной деятельности, как субботники. Около половины опрошенных помогали в благоустройстве дворов и улиц: красили скамейки и заборы, сажали цветы, а почти две трети рассказали, что в последние полгода-год участвовали в уборке территории.

Кроме того, многие россияне помогают животным, например ищут им дом, а также бездомным, инвалидам, сиротам и другим.

Меньше респондентов занимаются такими видами добровольческой деятельности, как профессиональная помощь (репетиторство, юридические консультации и т.д.), популяризация здорового образа жизни и деятельность в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

Опрос показал, что молодёжь чаще оказывает безвозмездную помощь в рамках своей профессии и участвует в образовательной деятельности. Люди среднего возраста чаще имеют опыт участия в экологической деятельности и благоустройстве дворов, парков и улиц.

У россиян также поинтересовались, по каким направлениям деятельности не хватает общественных инициатив. Большинство опрошенных выделили социальную помощь, в том числе бездомным, инвалидам, сиротам и жертвам насилия. Также респонденты проголосовали за экологическую деятельность, деятельность в сфере патриотического воспитания и популяризацию здорового образа жизни.

Лайф сообщал, что 1 декабря в Москве открылся фестиваль, посвящённый волонтёрству.