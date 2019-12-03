Кит Харингтон объяснил убийство Дейенерис в "Игре престолов"

Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", рассказал, почему его герой убил свою возлюбленную Дейенерис Таргариен. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

— В голове у Джона есть ряд причин. Но самая главная — то, что Дени собирается избавиться от его сестёр. Поэтому он делает выбор в пользу своей семьи, — сказал Харингтон.

Актёр также добавил, что вплоть до самого финала персонаж не знает, что поступит именно так.

Ранее стало известно, что НВО отказалась от приквела к "Игре престолов" про белых ходоков.