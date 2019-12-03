Диетолог рассказала, кому нельзя есть сельдь под шубой

В числе людей, которым рекомендуется воздержаться от данного блюда, — диабетики, гипертоники и люди с высоким уровнем холестерина.

Одно из главных новогодних блюд — сельдь под шубой — может привести к тяжёлым последствиям из-за высокого содержания жиров, углеводов и нетипичного сочетания ингредиентов. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По её словам, особенно данный салат вреден тем людям, у которых высокий гликемический индекс. Таким образом, всем тем, у кого есть преддиабетическое состояние, стоит отдать предпочтение другим блюдам с новогоднего стола.

— Казалось бы, в этом блюде есть овощи, а они априори полезны. Но не в варёном состоянии. При термической обработке эти ингредиенты выделяют крахмал, который увеличивает уровень глюкозы в крови, — пояснила она.

Кроме того, сельдь под шубой противопоказана людям с повышенным уровнем холестерина и тем, кто страдает от атеросклероза. Это обусловлено самым главным ингредиентом блюда — солёной сельдью.

— Соль, как известно, задерживает жидкость в организме. Сосуды отекают, повышается давление. Рекомендую избегать этот продукт как в самом салате, так и в чистом его виде, тем, у кого гипертония, — заключила диетолог.

Ранее Лайф писал, что россияне планируют потратить около десяти тысяч на покупку продуктов для новогоднего стола.