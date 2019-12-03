Число пострадавших при взрыве газа в доме под Белгородом увеличилось до пяти

Число пострадавших при взрыве газа в доме в посёлке Яковлево Белгородской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

— Сейчас одну женщину извлекли из-под завалов живой. Всего, таким образом, пострадало пять человек, — сообщил собеседник агентства.

В ведомстве подчеркнули, что под завалами сейчас может находиться ещё один человек. При этом в прокуратуре агентству заявили о шести пострадавших, а также сообщили, что детей среди раненых не было.

Напомним, вечером 3 декабря в Белгородской области произошёл взрыв газа в жилом доме. По предварительной информации, причиной происшествия стала неисправность газового котла в одной из квартир. Вскоре очевидцы запечатлели момент повторного обрушения дома.