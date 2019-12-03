МЧС организовало минуту тишины при разборе завалов в доме под Белгородом — видео

В ходе разборов завалов дома в Белгородской области, в котором произошёл взрыв газа, спасатели организовали минуту тишины. Видео опубликовало МЧС РФ.

Отметим, что подобная процедура необходима для того, чтобы услышать пострадавших, которые могут находиться под завалами разрушенного дома.

Напомним, вечером 3 декабря в Белгородской области произошёл взрыв газа в жилом доме. По предварительной информации, причиной происшествия стала неисправность газового котла в одной из квартир. Вскоре очевидцы запечатлели момент повторного обрушения дома.