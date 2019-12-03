Лайф публикует список пострадавших при взрыве газа под Белгородом

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Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа оказался предварительный список пострадавших при взрыве газа в жилом доме в посёлке Яковлево Белгородской области.

1. Неизвестный мужчина (закрытая черепно-мозговая травма, ожоги, находится без сознания)

2. Ваганова Т.В. 1953 г.р. (сочетанная травма, ссадины, ушибы и т.д.)

3. Гребенникова Т.И. 1975 г.р. (ожоги лица, шеи, дыхательных путей)

4. Гребенников И.В. 1970 г.р. (ожоги лица, глаз, шеи, перелом пальца)

5. Севрюкова А.И. 1954 г.р. (ожоги 40% тела, травматический шок)

Отмечается, что пострадавшие находятся в ЦРБ Строителя и областном ожоговом центре.

Напомним, вечером 3 декабря в Белгородской области произошёл взрыв газа в жилом доме. По предварительной информации, причиной происшествия стала неисправность газового котла в одной из квартир. Вскоре очевидцы запечатлели момент повторного обрушения дома.

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