"Молодёжка ОНФ" оказывает помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области

Представители "Молодёжки ОНФ" из Республики Тыва и Красноярского края оказывают помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщается на сайте организации.
Молодые люди помогут местным жителям в заготовке дров на зиму, они разделились на группы и работают на отведённой территории в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском районах.
Участник команды Сонан Буян рассказал, что летом он с товарищами уже помогал справляться с последствиями паводков и увидел, в каких условиях живут люди, в основном это матери-одиночки, инвалиды и пенсионеры, им требуется помощь, поэтому, когда прозвучал призыв для добровольцев, юноша не раздумывая отправился в Иркутскую область.
Присоединиться к добровольцам может любой желающий. Для этого необходимо оставить свои имя и номер мобильного телефона в сообществе "Молодёжки ОНФ" в социальной сети "".
За две предыдущие недели отряды заготовили 600 кубометров дров для нуждающихся. Также были организованы мобильные юридические бригады, где население может получить правовые консультации.
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