Скабеева сумела дозвониться до Зеленского, но застала его "на совещании"

Телеведущая попыталась задать ему животрепещущий вопрос: как же всё-таки съёмочной группе попасть на интервью с украинским лидером?

Известная российская телеведущая Ольга Скабеева позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому. Кадры звонка показал в эфире программы "60 минут" телеканал "Россия-1" и выложила в свой инстаграм сама ведущая.

Зеленский на звонок ответил, но разговаривать не смог: сослался на то, что находится на совещании. Ольга Скабеева отметила его тактичность и деликатность.

Ну занят, ну совещание — трубку-то взял... Обратите внимание — тактичный и деликатный Ольга Скабеева

Украинский лидер также предупредил ведущую, что разговор проходит по громкой связи.

— Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли что там у кого-то случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас ничего не случилось и не произошло с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами, — спокойно ответил президент.

Ольга Скабеева попыталась прервать Зеленского и задать животрепещущий вопрос: как же всё-таки съёмочной группе "России-1" попасть на интервью с украинским лидером? Телеведущая посетовала, что через пресс-службу президента сделать это никак не получается: журналистам постоянно отказывают.

Она отметила, что её передача к президенту Украины настроена положительно.

Ранее Владимир Зеленский назвал Скабееву "очень опасной" и заявил, что ему не о чем разговаривать с российскими журналистами. Самой телеведущей въезд на Украину запрещён.