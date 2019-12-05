Светлана Лобода намекнула на беременность третьим ребёнком

Старшая дочь Светланы Лободы Евангелина проболталась о беременности матери. Случайно это было или нет — тем не менее сама Лобода выложила видео с неоднозначным намёком в свой инстаграм.

На кадрах селфи-записи Лобода гладит Евангелину по голове и приговаривает: "Доченька моя, любовь моя".

— Твоя любовь скоро братика ждёт, — отвечает ей дочка.

Певица сразу шикает на малышку и выключает камеру. Подписчики намёк звезды уловили и стали расспрашивать о подробностях в комментариях. Многие также решили, что это всего лишь мечты девочки.

Недавно Светлана появилась в музыкальном клипе сольного проекта Тилля Линдеманна, лидера группы Rammstein. Там она сыграла работницу фабрики по производству посуды.