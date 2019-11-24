Лобода в новом провокационном клипе ударила лидера группы Rammstein

В нём певица сыграла работницу фабрики по производству посуды, роль её начальника исполнил Линдеманн.

Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann. Видео опубликовано на "Ютубе" 23 ноября на канале немецкого певца.

В клипе Лобода исполнила роль работницы фабрики посуды, а Линдеманн сыграл её начальника. По сюжету главная героиня случайно разбивает стеклянный товар, из-за чего её руководитель начинает отчитывать девушку. Затем мужчина попытается изнасиловать подчинённую, но она вступает в борьбу и ударяет его по голове.

Позже выясняется, что главная героиня является женой брата своего босса, тот возвращается на Землю из космоса и тоже бьёт персонажа Линдеманна. До выхода клипа Лобода опубликовала постер к нему на своей странице в "Инстаграме".

О тайном романе Линдеманна и Лободы поклонники говорят уже давно. В 2018 году Светлана якобы родила от него дочь. Замечали фанаты и их тайные свидания, в том числе в Берлине. А в конце сентября в интервью с Ксенией Собчак певица случайно проговорилась, когда Собчак задала ей вопрос о Тилле.