В Австралии задержаны подозреваемые в контрабанде наркотиков на $800 миллионов

В Австралии полиция и пограничники арестовали рекордную для страны партию наркотиков на сумму свыше 800 миллионов долларов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Федеральной полиции Австралии.

Операцию провели ещё в мае текущего года. Наркотики пытались провезти с партией акустических стереодинамиков. Её досматривала пограничная служба в порту Мельбурна.

— В общей сложности было обнаружено 1,596 тонны метамфетамина и 37 кг героина на общую сумму 1,216 миллиарда австралийских долларов (828,7 миллиона долларов), — говорится в сообщении.

5 декабря по этому делу арестовали двух мужчин — 37 и 38 лет — и одну 38-летнюю женщину. Всем предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков. До конца дня они должны предстать перед судом в Мельбурне.

Всем троим грозит пожизненное лишение свободы.