В Москве арестованы девять подозреваемых в терроризме

По предварительной информации, все задержанные являются иностранными гражданами.

Мещанский районный суд Москвы постановил отправить под арест сроком на два месяца восемь мужчин и одну женщину, подозреваемых в совершении преступлений террористической направленности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Как уточняет агентство, все девять арестованных являются выходцами из стран СНГ.

— Среди арестованных — восемь мужчин и одна женщина. Все они подозреваются по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, — сказал собеседник агентства.

Также источник уточнил, что все арестованные состоят в международной террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве и Челябинске задержали девятерых террористов, которые по указанию из-за рубежа распространяли в стране "идеологию террористической организации", а также вербовали в свои ряды местных жителей и трудовых мигрантов. Позднее ФСБ опубликовала видео с мест задержания членов группировки.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.