"Яндекс" назвал самые популярные песни в уходящем году

Лидерами по прослушиваниям на портале стали композиции Билли Айлиш и Тимы Белорусских.

Самой популярной песней года у россиян в 2019 году на "Яндекс.Музыке" стала композиция Life Юлии Зиверт, выступающей под псевдонимом Zivert. А самыми прослушиваемыми артистами стали белорусский певец Тима Белорусских и американская поп-певица Билли Айлиш.

— В 2019 году россияне истосковались по лирике и свежему звучанию. Чемпионы года — 17-летняя американская поп-певица Билли Айлиш и 21-летний белорусский хитмейкер Тима Белорусских, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы "Яндекса".

В десятку самых популярных песен вошло сразу три трека Тимы Белорусских — "Незабудка", "Витаминка" и "Мокрые кроссы". Из композиций Билли Айлиш в топ-10 попал лишь трек Bad Guy, однако в общей сложности в течение года все её песни прослушали более восьми миллионов пользователей, сделав тем самым её альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go самым прослушиваемым в 2019 году.

Топ-10 альбомов 2019 года выглядит следующим образом:

Billie Eilish — WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? Тима Белорусских — Твой первый диск — моя кассета Artik & Asti — 7 (Part 1) Zivert — Сияй RSAC — Аргументы Звонкий — Мир моих иллюзий KAZKA — Karma HammAli & Navai — JANAVI Rammstein — RAMMSTEIN Imagine Dragons — Origins

Также в "Яндексе" провели исследование популярности подкастов среди пользователей. Чаще всего слушали подкасты "Истории русского секса", "В предыдущих сериях" и "Слушай, Алиса!".

В компании рассказали и о поисковых запросах через голосовой помощник "Алиса". Чаще всего россияне просили найти "Алису" песни Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого, Стаса Михайлова и музыкальных групп "Руки Вверх!", Rammstein, "Сектор Газа", "Ленинград" и "Алиса".

— Интересно также, что в топе на репите рядом с треком Deutschland (на 7-м месте) группы Rammstein расположились "Колыбельная медведицы" Аиды Ведищевой и "Спят усталые игрушки", — заметили в "Яндексе".

Самым активным слушателем сервиса "Яндекс.Музыка" стал житель Барнаула. За текущий год он слушал там музыку 5136 часов (это 214 полных дней в общей сложности). Один из жителей Ростова-на-Дону установил рекорд, поделившись любимой музыкой почти полторы тысячи раз.

А ранее СМИ назвали лучшие саундтреки к фильмам за последнее десятилетие.