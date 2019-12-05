В Госдуме опровергли слухи о повышении тарифов ОСАГО на 30%

Депутат отметил, что стоимость полисов действительно может вырасти, но на уровень инфляции.

Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков прокомментировал слухи о скором повышении тарифов ОСАГО на 30%. По его словам, такого роста тарифов не будет.

— Повышения тарифов на 30% не произойдет. Максимум, что будет, — это индексация на уровень инфляции, или около 4%, — приводит ТАСС слова Аксакова на заседании нижней палаты парламента.

Депутат отметил, что вероятной причиной таких слухов стали парламентские слушания по ОСАГО, проходящие сегодня в Государственной думе.

Напомним, ранее сообщалось о возможном росте тарифов ОСАГО из-за реформы, которая якобы отменит коэффициент мощности двигателя, но позволит страховщикам устанавливать индивидуальные расценки.