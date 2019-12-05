Лукашенко потребовал запомнить, что он не пацан

Белорусский лидер заявил, что он "не для того создал суверенное, независимое государство, чтобы его положить в гроб".

Президент Беларуси Александр Лукашенко резко прокомментировал слухи о том, что республика якобы может лишиться части государственности в союзе с Россией. Как заявил Лукашенко депутатам парламента шестого и седьмого созывов, "он — не пацан", который якобы просто отработал президентом несколько лет.

Он отметил, что участвовал в становлении независимой страны, которая не намерена становиться частью другого государства, даже если речь идёт о "братской России".

— Запомните, я не пацан, который отработал 3–4–5 лет президентом. Мне хватило вот так! И я не хочу перечеркнуть, что я сделал вместе с вами, с народом. Создал суверенное, независимое государство, чтобы его положить сейчас в какой-то ящик с крестом наверху?! И куда-то выбросить или передать... Этого при мне не будет никогда! — заявил белорусский лидер.

Как сообщал Лайф, 7 декабря запланирована встреча лидеров России и Беларуси. Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены обсудить вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, крупные инвестиционные проекты и "газовые дела".

В контексте слов Лукашенко стоит напомнить высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который уверил радикалов, что он — президент, а не лох.