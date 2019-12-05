Медведев заверил Ивлееву, что YouTube "никто закрывать не собирается"

Глава правительства объяснил популярной видеоблогерше, что закон о надёжном Рунете абсолютно о другом: его цель в том, чтобы Россию не отрезали от мировой Сети.

Закон о надёжном Рунете, который вступил в силу 1 ноября, направлен не на то, чтобы что-то запретить, поэтому YouTube в России "никто закрывать не собирается". Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос популярного видеоблогера Насти Ивлеевой в ходе большого интервью российским телеканалам.

— Никто ничего закрывать не собирается, YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывал наYouTube, будут зарабатывать, — заверил глава правительства. — Хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube.

Медведев пояснил, что правила видеохостинга становятся всё более строгими, в том числе по части авторских прав и коммерческого соглашения и других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды.

— Но вот тот закон, о котором вы говорите, он направлен не на то, чтобы что-то там запретить, — рассуждает он. — Во-первых, запреты достаточно неэффективны и очень легко в Интернете обходятся, а во-вторых, цель этого законопроекта в другом: как раз чтобы нас не отрезали от мировой Сети.

Как уже сообщал Лайф, техническая сторона нового закона подразумевает создание инфраструктуры, которая будет задействована в случае возникновения угрозы безопасной работе Рунета. При появлении такой угрозы Роскомнадзор сможет брать на себя централизованное управление Сетью. А отвечать за это, принимать меры по устранению угрозы будет правительство.

Эксперты также отмечают, что нововведение никак не отразится на российских юзерах. Это превентивные меры на случай "отключения" Интернета для России из-за рубежа.