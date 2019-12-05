Медведев заявил, что Зеленский хочет восстановления отношений с Россией

Как отметил глава российского правительства, украинский лидер готов договариваться по ряду ключевых вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет восстановить взаимодействие с Россией по ключевым вопросам. Однако сложно сказать, насколько это выполнимо, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Лайф ведёт трансляцию его встречи с журналистами.

— Зеленский хочет возобновления отношений с Россией и мира в своей стране, но вопрос в том, получится ли это, — заявил глава российского правительства.

Медведев добавил, что "вопрос в том, получится ли" у Зеленского. Президенту соседней страны, отмечает российский премьер, приходится "противостоять такому оголтелому национализму и желанию всё перевернуть с ног на голову в отношениях с Российской Федерацией".

Как сообщал Лайф, ранее в ходе пресс-конференции премьер-министр прокомментировал отношения России и Запада. Дмитрий Медведев подчеркнул, что не Москва "начала войнушку", но завершение торговых и санкционных войн обязательно наступит.