Медведев: В сарае невозможно лечить людей

Глава правительства заявил о необходимости строить новые здания для больниц и поликлиник, а также проводить капремонт существующих.

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает совершенствование первичного звена здравоохранения необходимой задачей. Об этом он заявил в ходе большого интервью российским телеканалам. Состояние больниц и поликлиник в ряде регионов он назвал удручающим. Глава правительства недоумевает, как туда вообще можно ходить.

— Москва — это Москва. Но достаточно километров 100–150 отъехать — это уже совсем другая история. Здания замызганные, грязные, я почти каждый день получаю в соцсетях фотографии — ну как сюда можно ходить? — поделился он. — Поэтому нужны инвестиции в саму первичку. Нужно строить новые здания или проводить капремонт существующих. В сарае невозможно лечить людей.

Напомним, 31 октября президент страны Владимир Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета в Светлогорске призвал повысить качество услуг в первичном звене здравоохранения.

Кроме того, российский лидер назвал недостаточным объём финансирования первичного звена медицины.