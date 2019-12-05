Медведев: В сарае невозможно лечить людей

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает совершенствование первичного звена здравоохранения необходимой задачей. Об этом он заявил в ходе большого интервью российским телеканалам. Состояние больниц и поликлиник в ряде регионов он назвал удручающим. Глава правительства недоумевает, как туда вообще можно ходить.
— Москва — это Москва. Но достаточно километров 100–150 отъехать — это уже совсем другая история. Здания замызганные, грязные, я почти каждый день получаю в соцсетях фотографии — ну как сюда можно ходить? — поделился он. — Поэтому нужны инвестиции в саму первичку. Нужно строить новые здания или проводить капремонт существующих. В сарае невозможно лечить людей.
Напомним, 31 октября президент страны Владимир Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета в Светлогорске призвал повысить качество услуг в первичном звене здравоохранения.
Кроме того, российский лидер назвал недостаточным объём финансирования первичного звена медицины.
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