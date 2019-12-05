Медведев: Порошенко "точно никакого мира не хотел"

У нынешнего украинского лидера высокий уровень народной поддержки, поэтому он должен понимать всю ответственность перед Украиной, считает премьер.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко точно не хотел никакого мира, он был представителем партии войны. Сейчас в это пытаются втянуть и действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Лайф вёл трансляцию его встречи с журналистами.

— А вот его (Зеленского. — Прим. Лайфа) предшественник — он точно никакого мира не хотел. Он был представителем партии войны, и чем дольше эта война на территории Украины продолжалась бы, тем для него лучше, — отметил Медведев.

По мнению Медведева, Порошенко рассчитывал за счёт войны подольше побыть у власти и теперь пытается втянуть в это Зеленского. При этом он отметил, что нынешний президент Украины имеет большую поддержку населения, поэтому он "должен понимать свою ответственность перед Украиной, перед украинским народом".

Российский премьер упомянул призыв Порошенко, Тимошенко и Вакарчука к новому "майдану" перед нормандским саммитом. Он назвал это удавкой, которую пытаются накинуть на Зеленского.

Также Медведев заявил, что Зеленский хочет восстановления отношений с Россией.