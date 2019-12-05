Врач рассказала, от чего лучше отказаться на новогоднем столе

К примеру, высококалорийные пирожные лучше заменить на фрукты, но нужно быть осторожными с экзотическими.

В новогоднюю ночь лучше не есть колбасу и салаты с майонезом. Об этом заявила заслуженный врач РФ, депутат Московской городской думы Ольга Шарапова.

— По поводу продуктов, от которых стоит отказаться в новогоднюю ночь. Первое — это салаты, заправленные майонезом, они содержат большое количество калорий, такие салаты быстро портятся, — передаёт агентство "Москва" её слова.

Также врач посоветовала заменить колбасу на самостоятельно приготовленные блюда, например, запечь курицу, индейку с солью и специями, не используя жирные добавки.

На десерт вместо высококалорийных пирожных Шарапова рекомендует есть фрукты. Но лучше не пробовать в новогоднюю ночь экзотические, так как они "могут вызвать негативную реакцию, и из-за употребления других продуктов трудно будет выявить аллерген".

Кроме того, важно правильно выбрать алкоголь. Покупать только качественные и сертифицированные напитки. Предпочтение лучше отдать сухим винам и сухому шампанскому, так как в сладком напитке очень много сахара.

Ранее Лайф рассказал, сколько россияне потратят на новогодний стол.