В ГИБДД решили отказаться от штрафных баллов при сдаче "практики" на права

Сейчас кандидат в водители, набрав пять штрафных баллов на дороге, признаётся провалившим экзамен.

В ГИБДД заявили о намерении отказаться от балльной системы на практическом экзамене для получения водительских прав.

— Как это будет выглядеть на бумаге, это вопрос ближайших нескольких месяцев, — сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД РФ Николай Гиляков.

Впрочем, он уточнил, что это пока предварительно и речь идёт лишь о предположении.

Напомним, сейчас при прохождении практического экзамена, если водитель получает пять штрафных баллов, он считается провалившим испытание.

А ранее Лайф сообщал, что ГИБДД исключит "площадку" из экзамена на права. Кроме того, планируется расширить количество задач в экзаменационных билетах, которые будут касаться основ безопасного вождения.