На Урале проверят больницу из-за повторного использования белья мертвецов

Как рассказал Лайфу водитель ЦРБ, на одной машине возят медицинские отходы, простыни из-под умерших и еду для пациентов.

Центральная районная больница Богдановичского района Свердловской области готовится к масштабным проверкам после сообщений о том, что в медицинском учреждении повторно используют постельное бельё из-под умерших. И более того, якобы даже одноразовые пелёнки стираются и повторно используются. Как рассказала Лайфу депутат городского округа Богданович Анна Асанова, информацию об этом подтвердили сотрудники учреждения, но тайно, поскольку руководство им пригрозило увольнением.

— Человек умер на постельном белье, они этим бельём его доставляют в морг. Неизвестно, сколько он лежит на этом белье. Потом все эти простыни идут в прачечную, а не на помойку! Там не только простыни, но и пелёнки! Хотя они одноразовые! Их надо утилизировать! Люди погибают от сепсиса. Я выехала на территорию больницы, пищеблока и прачечной и убедилась лично, в каком состоянии всё там находится. Пообщалась с сотрудниками, пациенты жалуются на плохое питание, на обслуживание, — сообщила депутат.

Информацию о том, что бельё из-под мёртвых людей отправляется в прачечную, подтвердил Лайфу сотрудник ЦРБ Евгений Гудков, однако куда в дальнейшем направляются отстиранные простыни, он не знает. В то же время мужчина рассказал, что на служебной машине перевозятся медицинские отходы и пищевые продукты.

— Берём из морга бельё из-под покойников, ну на котором покойников привозят. И увозим в прачку. И всё это делается на одной машине, и на этой же машине возим медицинские отходы. На этой же машине и питание, обеды, завтраки и ужины. Протираем машину, но никакой обработки. Из мешков и кровь бежит, а есть же и "вичевые", — заявил сотрудник ЦРБ Евгений Гудков.

Однако, по данным регионального Минздрава, никаких нарушений в больнице нет, хоть и проверку обязательно проведут. По мнению представителей ведомства, против данной ЦРБ уже более двух лет ведётся информационная кампания, с которой больница успешно борется.

— Регулярно по этим вбросам проводятся проверки, в основном факты не подтверждаются, больница сейчас активно направляет иски в суд. Один иск уже выиграли, в том числе в отношении СМИ. Мы, как Минздрав, каждую публикацию в СМИ проверяем. Со слов главврача, то не пелёнки, это тряпки хозяйственные в морге. Везде в больнице используется одноразовый материал. Больница на сегодняшний день финансируется достаточно, имеется полный набор лекарств и расходных материалов. Жалоб со стороны пациентов у нас не было, — заверили Лайф местные чиновники.

А ранее мы рассказывали о чрезвычайной ситуации в специализированной инфекционной больнице Новочеркасска, где после увольнения трёх врачей выяснилось, что пациентов просто некому принимать. Власти города сообщили, что готовы дать жильё и по одному миллиону рублей новым врачам, однако пока люди вынуждены обращаться за лечением в соседние города.