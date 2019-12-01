В Новочеркасске из больницы ушли все врачи

Власти города совместно с региональным Минздравом приняли решение временно направлять пациентов в близлежащие города.

Специализированная инфекционная больница в Новочеркасске приостановила приём пациентов. После сокращения штата оказалось, что больных просто некому принять, все врачи стационара были уволены.

Как сообщает пресс-служба администрации, всего в учреждении работали три врача. Двое из них возрастом старше 70 лет уволились по собственному желанию ещё в ноябре. Оставшийся доктор-инфекционист, он же заведующий отделением, ушёл на больничный, после чего также написал заявление об увольнении.

— Средний медицинский персонал медучреждения находится на рабочих местах, выполняя должностные обязанности по лечению пациентов, находящихся в стационарном отделении инфекционной больницы, — говорится в сообщении горадминистрации.

Руководство управления здравоохранения Новочеркасска обратилось за помощью в Министерство здравоохранения Ростовской области. В региональном ведомстве постановили временно перевести всех взрослых пациентов в инфекционную больницу Аксая и ЦГБ Ростова-на-Дону.

— Дети с диагнозами ОРВИ, пневмония и ангина будут доставлены в детскую городскую больницу Новочеркасска. Дети с кишечными инфекциями и другими инфекционными заболеваниями после осмотра педиатрами детской городской больницы Новочеркасска будут доставляться в медучреждения Аксая и ЦГБ г. Ростова-на-Дону, — уточнили чиновники.

Напомним, ранее большой общественный резонанс вызвало увольнение единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, проводившего пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов, и его коллеги Надежды Бабенко. В конце октября Лайф сообщал, что матери больных детей призвали не закрывать уникальное отделение трансплантологии.

В ситуацию вмешалась глава Минздрава Вероника Скворцова. Позднее она встретилась с Каабаком и приняла решение восстановить его и его уволенную коллегу Надежду Бабенко в должности.