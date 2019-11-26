Скворцова поручила принять на работу уволенных детских трансплантологов

Врачи проводили уникальные операции по пересадке почек грудным детям, однако были уволены из-за сокращения ставок.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова встретилась с ранее уволенным трансплантологом Михаилом Каабаком и приняла решение восстановить его и коллегу Надежду Бабенко в должности в НМИЦ здоровья детей.

— Соответствующее поручение министра дано руководству центра, — сообщила пресс-служба Минздрава.

Как рассказал Михаил Каабак в разговоре с Лайфом, беседа с главой ведомства прошла конструктивно. Уже завтра, 27 ноября, пройдёт встреча врачей с директором медицинского учреждения, будут обговорены планы по организационным работам.

— Мы очень рады тому, что у нас снова появится возможность лечить наших детей не по телефону, а в больнице, потому что мы получили такую фантастическую возможность и общенациональную поддержку, — сказал врач.

Напомним, ранее стало известно об увольнении Каабака, единственного в России врача-трансплантолога, проводившего пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов, и его коллеги Надежды Бабенко.

Каабак работал в НМИЦ имени Шумакова на четверть ставки. За весь период работы с его участием была проведена 21 операция.

В свою очередь, в конце октября Лайф сообщал, что матери больных детей призвали не закрывать уникальное отделение трансплантологии.

Позднее в СМИ также появились сообщения о 75 нуждающихся в пересадке почек детях. Однако Скворцова опровергла данную информацию, подчеркнув, что таких малышей лишь 25. При этом глава Минздрава подчеркнула, что взяла ситуацию под свой личный контроль. По её словам, с пациентами будет проведена индивидуальная работа и каждый из них получит соответствующую медицинскую помощь по пересадке.