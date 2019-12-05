Депутаты от партии Зеленского подрались из-за женщины

Один из них позволил себе нецензурно выразиться в рабочем чате в адрес коллеги — представительницы прекрасного пола.

Во время пленарного заседания Верховной рады Украины подрались депутаты "Слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос, сообщают "Украинские новости".

Перепалка произошла после того, как Лерос оскорбил бывшего представителя правительства в парламенте Ирину Верещук. В частности, Лерос нецензурно выразился о коллеге в рабочем чате. После этого женщина потребовала от него извинений.

— Это действительно имеет место у нас в чате. Почему-то некоторые коллеги думают, что это разрешено, — отметила депутат.

Верещук также попросила руководство фракции как-то отреагировать на случившееся. Фракция не отреагировала. Тогда Бужанский встал на защиту женщины.

В Сети появилось видео этого заседания, в ходе которого и произошла драка. Правда, момент стычки депутатов не попал в кадр. Но на записи слышно, как председатель парламента Дмитрий Разумков просит прекратить драку и "успокоиться".

Ранее Лайф сообщал, что Ляшко подрался с представителем Зеленского в аэропорту из-за России.